Esto opina Vicente Fernández Jr. del polémico secuestro de Aylín Mujica

Ciudad de México.- El cantante mexicano, Vicente Fernández Jr., tuvo la oportunidad de hablar en torno a la situación que vive con su exesposa, Karina Ortegón, y opinó del secuestro express que habría sufrido Aylín Mujica.

Durante una entrevista exclusiva para Sale el Sol, el intérprete declaró que está oficialmente divorciado, además, aclaró que no puede hablar de la demanda por supuesto acoso sexual hacia la hija de Karina Ortegón.

Es una orden de restricción que tengo, de no arrimarme, no hablarle, no buscarla, por lo tanto, es lo único que tengo porque no se me ha entregado la declaración", mencionó el artista.