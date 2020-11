Exactriz de Televisa abre su corazón para recordar la vez que fue abusada por un actor

Ciudad de México.- La actriz Elisa Vicedo, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, reveló que tenido que olvidar las agresiones que vivió a manos de Eduardo Carabajal, tras la nula respuesta de las autoridades en México.

Y es que además planeó irse a vivir a Canadá con el fin de olvidar ese trago amargo, sin embargo ahora ha decidido salir adelante y hablar de lo ocurrido.

Llegó un momento en el que yo me cansé de cargar tanto y dije ahora mi postura es 'que bueno que dejé todo por un lado', quiero que la gente no me vea como la chica que viol...", dijo.

Fue en el año 2016 cuando Carabajal se sobrepasó con ella, luego de que la invitara a misa y después a comer, luego de que le prometiera que le ayudaría para obtener un papel.

Por último, afirma sentirse arrepentida de no hablar de lo ocurrido en su tiempo, al considerar que por miedo a críticas no se animó a platicarlo con sus padres, debido a que algunos amigos le dijeron que es algo muy común.

A veces me siento tonta, porque tan fácil que hubiera sido llegar y decirle 'mamá me está pasando esto, papá me pasó eso'... otras personas me dijeron que me quedara callada porque es algo común en la industria", dijo.