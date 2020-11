Ferdinando Valencia confiesa cómo superó las críticas en contra de su esposa tras la muerte de Dante

Ciudad de México.- El actor Ferdinando Valencia, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, relató cómo fue que superó las criticas en contra de su esposa Brenda Kellerman, tras las muerte de Dante.

Y es que tras el deceso del menor surgió una imagen en la cual el histrión carga el pequeño cuerpo, con un rostro muy dolido, mientras su pareja se muestra muy tranquila, algo que la gente no perdonó.

Es una persona fuerte y la juzgan como fría, me explico, es solo eso es fuerte, yo conozco su otro faceta y la he visto y sé lo sensible que es y sé lo que le afecta", dijo.