¿Infectada? Salma Hayek se muestra "harta" del Covid-19; llora con tantas pruebas

Ciudad de México.- La famosa productora que sin duda se ha vuelto de las favoritas entre los internautas, Salma Hayek apareció esta mañana de martes con un video que preocuparía a sus fans.

La actriz de 54 años dio señales de vida en su perfil de Instagram para mostrarse harta del coronavirus y a la misma vez sembrar la duda sobre si se infectó o alguna de sus pruebas fue positiva a Covid-19.

Lo he tenido. Ya estoy harta”, añadió en el post.

Mientras que en la grabación se recolectaron varios días en los que fue sometida hasta llegar a las lagrimas y se ve como Hayek se realizó entre cuatro y cinco muestras.

Hasta el momento la artista no ha dado una solución al respecto de la duda de sus seguidores entre si es positivo o no, pero estos no se dejan de mostrar al respecto.

Fuente: Instagram @salmahayek