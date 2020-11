¿Lo perdonará? Stephanie Valenzuela manda mensaje para Eleazar Gómez tras violentarla

Ciudad de México.- La semana pasada, la modelo peruana, Stephanie Valenzuela, resultó ser la presunta víctima del actor, Eleazar Gómez, quien fue arrestado por las autoridades de la Ciudad de México por agredir a su novia.

Actualmente, el artista se encuentra bajo proceso, mientras que la joven ha buscado alejarse lo más posible del ojo público y las redes sociales, no obstante, hace poco compartió a través de sus historias de Instagram, algo que podría ser para su supuesto agresor.

Me llegó una notificación de que un día como hoy 2 años atrás soltamos Intocable, una canción muy especial para mí, el video lo hicimos pensando en no al bullying... el tiempo pasa volando me da mucha nostalgia, un besote a todos, hoy me siento algo mejor los estuve leyendo, gracias", escribió.