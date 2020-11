Manuel José asegura que no le preocupan las demandas de los Sosa Noreña

Ciudad de México.- Brian Fanier Álvarez Rojas, conocido artísticamente como Manuel José, aseguró que no está preocupado por las demandas que puedan llegar por parte de Anel Noreña y sus hijos José Joel y Marysol Sosa.

En una entrevista exclusiva para TVyNovelas, el colombiano explicó que no ha recibido notificación en torno a la denuncia que interpuso José Joel, primogénito de José José, y aseguró que no existe fundamento alguno.

No es algo que me quite la tranquilad o el sueño, porque se trata de algo que no tiene fundamento, es más un interés mediático y morboso, entonces, no me preocupa", mencionó el intérprete.