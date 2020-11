"No quiero saber nada de él": Pepillo Origel responde con fuerte mensaje a Horacio Villalobos

Ciudad de México.- Hace unos días, salió a la luz que el conductor de Venga la Alegría, Horacio Villalobos, se expresó negativamente del periodista de espectáculos, Juan José Origel, al mencionar que lo odiaba.

Cabe recordar, que estos comentarios surgieron luego de que Villalobos recordara la vez que trabajó junto a Origel en el extinto programa de televisión, Trapitos al sol, el cual se emitió durante los años 1999 y 2000.

Tras este caso de polémica, el periodista Alejandro Zúñiga se puso en contacto con Juan José y reveló que es lo que piensa este sobre las declaraciones de quien fue su compañero en alguna ocasión.

Yo no tengo nada que decir de él, tengo muchos años de no saber nada de él, ni quiero saber nada, no me interesa lo que él diga de mí, ni le voy a contestar, ni quiero darle replica, que sigan hablando, yo sigo caminando", dijo Juan José Origel.

Tras esto, Pepillo Origel dejó en claro que ya no tiene ningún vinculo con Horacio Villalobos, no obstante, señaló que no le interesa para nada saber nada de él.

Con información de: YouTube Alejandro Zúñiga EN VIVO