"Pidió mi cabeza": Tras inesperado despido, conductor 'desenmascara' a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- Luego de su inesperado despido del programa De Primera Mano de Imagen TV, el conductor Michelle Ruvalcaba aclaró los rumores que señalaban que supuestamente había firmado un contrato de confidencialidad tras su salida de esa televisora.

Ruvalcaba sorprendió hace unas semanas al salir de la emisión conducida por Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera, sin embargo fue reemplazado rápidamente por Addis Tuñón. Ya que el presentador se mantuvo hermético sobre los detalles de su salida, muchos especulaban que no decía nada a causa de ese supuesto documento.

A través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube, el conductor dijo contundente que esto era falso:

A mí no me dicen lo que tengo que hacer. O esque 'Michelle por miedo no habla'. Es muy triste que hay personas que no saben que existe la palabra agradecimiento. La ropa sucia se lava en casa. Lo que yo viví en 'De Primera Mano' no lo hablo porque es algo que se queda ahí. Se ve mal uno hablando de lo que no fue bueno. Si no hay nada bueno que decir mejor no decir nada".

Sin embargo, dejó entrever que sí se enfrentó a malos tratos en el programa y que el mismo público seguramente se dio cuenta.

Ustedes perciben lo que pasa en la pantalla. Cómo está el ambiente y la relación entre ciertos compañeros. Ustedes saben el trato que se me daba porque se veía público pero de mi parte no diré absolutamente nada malo".

Además, añadió: "A mí nadie me obligó a firmar nada. Ni una empresa tiene poder sobre mí para obligarme a firmar algo que no quiero y no le tengo miedo a nadie".

Incluso, aunque no mencionó el nombre de Gustavo Adolfo Infante, era claro que hablaba de su excolega al mencionar que ya había escuchado que había pedido 'su cabeza'.

Yo ya les conté lo que pasó. ¿Por qué me corrieron de 'De Primera Mano'? Porque así me dijeron un día: 'Tu perfil no encaja aquí y te tienes que ir'. Yo había escuchado que un compañero aquí, ustedes seguramente ya saben quién es, pidió mi cabeza. Eso sí ya me lo habían comentado pero tampoco me pondré a investigar", dijo.

Finalmente, aseguró que este despido en realidad fue lo mejor que le pudo haber pasado pues está muy feliz en su nuevo trabajo en el matutino Aquí Contigo en El Heraldo TV, asegurando que allí hay gente "preparada, joven, con los que estoy en otro nivel".

Aunque Ruvalcaba nunca mencionó nombres y no dijo más sobre lo que vivió mientras grababa el programa, usuarios han comentado que quien habría querido que se fuera sería Infante. El periodista, por su parte, no se ha pronunciado sobre el tema por lo que esto permanece en calidad de especulaciones.

A partir del minuto 14:10 del video:

Fuente: Canal de YouTube de El Mich TV