'Prision Break' : Wentworth Miller anuncia que no volverá al show por esta razón

Estados Unidos.- Prision Break fue un show transmitido con éxito de 2005 a 2017 y contó con 5 temporadas protagonizadas por Dominic Purcell y Wentworth Miller quienes interpretaron a 'Lincoln Burrows' y a 'Michael Scofield' respectivamente.

Hace unos días se corrió el rumor de que probablemente la serie podría regresar de su cancelación y continuar en una sexta temporada, cosa que alegró a los fanáticos del programa, pero la ilusión terminó bastante rápido cuando Wentworth Miller manifestó no estar interesado en regresar.

Fue mediante su Instagram donde compartió un texto sin imagen sobre que no volverá, pues no desea interpretar personajes heterosexuales, ya que el actor es abiertamente homosexual. Además, mencionó que lamentaba decepcionar a sus seguidores por no regresar.

Estoy fuera. De PB. Oficialmente...Simplemente no quiero interpretar personajes heterosexuales. Sus historias han sido contadas. Entonces. No más Michael. Si eres un fanático del programa, esperando temporadas adicionales... Entiendo que esto es decepcionante. Lo siento".

Así mismo, en otra publicación agradeció por todos los mensajes de apoyo de sus seguidores y comentó que no pensó que su post anterior fuese a tener tanto impacto y aclaró que hablaba solamente por si mismo pues su decisión no representaba a otros miembros de la comunidad ya que tienen toda la libertad de interpretar los personajes que deseen.

Tantos mensajes de apoyo y aliento...Gracias. Lo estoy asimilando...¿Estoy diciendo que los actores homosexuales (hombres homosexuales, específicamente) solo deberían interpretar papeles homosexuales? No. Estaba hablando por mí mismo. En este punto de mi vida / carrera, es lo que se siente interesante, inspirador, correcto".

Fuentes: Instagram @wentworthmiller