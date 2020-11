"Qué perro": Actriz de Televisa estalla y destroza a Carlos Rivera al enterarse que la tracionó

Ciudad de México.- Hace algunas semanas el cantante tlaxcalteco, Carlos Rivera, habló de más y entrevista con el programa Cuéntamelo YA! traicionó a su amiga y compañera, Consuelo Duval, y la destrozó por su desempeño como 'investigadora' en ¿Quién es la máscara? al asegurar que era "la peor".

Ahora es la aclamada actriz y conductora de Televisa quien por fin rompió el silencio ante las declaraciones del exalumno de La Academia y le mandó un fuerte recadito.

La intérprete de 'Federica P. Luche' brindó una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas y se defendió de Carlos, afirmando que el cantante le copió para adivinar a un famoso personaje de ¿Quién es la máscara?.

¡Ay qué perro! Es un mentiroso, claro que no, más bien él me copiaba a mí, recuerdo que me copió a Regina Blandón, y como le tocaba a él primero lo dijo y yo me quedé sin nada qué decir", comentó entre risas.