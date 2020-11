"Quiere revivir algo que ya pasó": Rey Grupero exigirá disculpa publica a reportero que lo difamó

Ciudad de México.- Anteriormente, trascendió que el influencer conocido como Rey Grupero fue señalado por un reportero de la periodista, Maxine Woodside, quien acusó al famoso de ser un violador, entre otras cosas, todo derivado al caso de Andrea Noel.

En su reciente encuentro con los medios, la celebridad de Internet, junto con su novia, Cynthia Klitbo, hablaron del problema, expresando que él no tuvo nada que ver ahí, pues resultó todo en un mal entendido.

La pareja reveló que no buscarán proceder legalmente con una demanda, no obstante, pidieron que el reportero Marco Antonio Silva ofreciera una disculpa pública, pues debido a este escándalo le afecto seriamente con sus patrocinadores.

Quiere revivir un momento que ya pasó, yo no tengo ninguna deuda, yo estoy limpio de todo delito, yo quiero una disculpa pública de este reportero, porque yo no soy alguien que se la pase demandando, no es mi estilo", dijo.