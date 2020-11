¿Superior a sus hermanas? Kylie Jenner demuestra que es la más popular del clan tras lograr esto

Estados Unidos.- Las redes sociales son parte fundamental para las personas de hoy en día y más para las celebridades, ya que mantienen un grupo de fanáticos, pues pueden hacer uso de estas para convertirlas en el enlace perfecto para sus seguidores.

Sin embargo, entre tanto famosos hay una persona que destaca y se trata de la joven empresaria y modelo Kylie Jenner, quien saltó a la fama con su familia en el reality show Keeping Up With The Kardashians y desde entonces ha comenzado a crear también éxito por si misma.

La prueba de esto es que la socialité alcanzó ya más de 200 millones en la red social Instagram, siendo la primer persona en su familia en lograrlo. Incluso antes que su hermana mayor, Kim Kardashian, quien obtuvo reconocimiento mundial mucho antes que ella.

Con este logro, Kylie se une a la lista de las pocas celebridades que alcanzan los 200 millones, en la cual se encuentran los famosos Dwayne Johnson, Cristiano Ronaldo y Ariana Grande.

Fuentes: Telemundo