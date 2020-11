"Tiene problemas psicológicos": Poncho de Nigris se defiende ante las declaraciones de su madre

Ciudad de México.- Luego de que doña Leticia Guajardo, madre del actor Poncho de Nigris, arremetiera en contra de su hijo al asegurar que su esposa Marcela Mistral, lo tenía alejado de ella, él decidió hablar por medio de una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas.

En su relato, el también influencer indicó que su progenitora padece de problemas psicológico, al afirmar que la 'exChica del clima' de Multimedios, jamás le ha hecho nada.

Mira, la verdad es que no sé cómo me haya embrujado mi mujer, quizá me puso algo en la comida. La gente me comenta en redes sociales que quizá me dio toloache o agua de calzón”, dijo el hermano de Antonio de Nigris.