Tras dejar México y drástico cambio, galán de Televisa reaparece con novia más joven y lo destrozan

Ciudad de México.- El actor Francisco Gattorno se encuentra muy feliz, pues confesó en exclusiva a Sale el Sol que está enamorado de una jovencita llamada Damaris a la que conoció en pleno confinamiento. Esto lo pone en una situación parecida a la de su ex Cynthia Klitbo, quien también está estrenando romance con un hombre más joven que ella, Rey Grupero.

El cubano de 56 años de edad, debutó en las telenovelas de Televisa en 1995 al hacer La Dueña. En la empresa siguió durante 22 años hasta 2018, cuando se fue a Telemundo a participar en El Señor de los Cielos.

El amor me sorprendió en esta pandemia y tengo un amor de pandemia, que me ha hecho ver la vida de otra manera y estoy muy contento, reencontré el amor. Conocí un ángel que apareció en mi camino", dijo el actor en entrevista.

El artista aseguró que gracias a esta relación sentimental ha recuperado su vitalidad, y pese a confesar que es más chica que él, no quiso revelar la edad de su novia, a quien conoció en Miami, Florida donde reside.

Tras confesar que en un futuro no descarta casarse con esta chica, Gattorno también aplaudió que su expareja y colega haya encontrado el amor en un hombre menor que ella.

Me parece genial, así ya me deja tranquilo… el amor no tiene edad… hace algo de tiempo que no nos vemos ya, la verdad, pero si es alguien que es una gran amiga y que me alegra mucho que esté bien", remató con una gran sonrisa.