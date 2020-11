Tras despido de Televisa y doloroso divorcio, conductora aparece con impactante 'recadito' a fans

Ciudad de México.- La vida de la querida conductora y cantante, Isabel Lascurain, ha pasado por muchos baches, como el despedido de Televisa, tras 11 años dentro, o su divorcio luego de 22 años casada, por lo que ha decidido tomarse todo con un mejor humor y para ello empleó sus redes sociales para aparecer con impactante 'recadito' muy divertido hacia sus fans.

Con mucho sentido del humor, Isabel empleó su cuenta de Instagram para grabarse mientras se describía como una persona muy "tranquila" y "dulce", pidiendo a aquellos que la conocieran que mejor no dieran su opinión al respecto.

Para los que no me conocen, soy una mujer tranquila y dulce, y para los que me conoces, se callan por favor", dijo la también exintegrante de Pandora.