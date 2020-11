Actriz de Televisa confiesa que quiere sacar a sus hijas de la escuela por esta importante razón

Ciudad de México.- La exitosa y guapísima actriz mexicana, Issabela Camil, causó tremendo alboroto debido a que hace algunas horas confesó que ella y su esposo Sergio Mayer están pensando en que sus hijas Antonia y Victoria dejen la escuela.

En una entrevista retomada por el portal de TVNotas, la antagonista del melodrama Vencer el desamor explicó que si la cuarentena por el Covid-19 se sigue extendiendo, las niñas dejarán las clases en línea para enfocarse en otras actividades.

Issabela comentó que no le agrade que sus hijas pasen largas jornadas frente a la computadora, además de que considera que la escuela virtual no está dejando mucho aprendizaje.

Sufrí mucho al principio, porque luego falla el internet o hay que bajar aplicaciones, pero al final uno aprende. Lo que saco de esto, y lo he comentado con Sergio, es que me parece contra natural que estén sujetas a una pantalla".

Según dijo la actriz de Televisa, Mayer está de acuerdo con su pensamiento y las niñas podrían tomarse un año sin escuela, pues consideran que están en una "jaula" con esta nueva normalidad.

Me duele, me frustra verlas todo el día sentadas enfrente a un monitor; aunque tengan un tiempo de descanso, me parece horrible; es como una jaula, no creo que aprenden mucho, me parece que es un año que van a perder. Estamos platicando que, si esto se alarga, les queremos enseñar otras cosas, queremos tener el valor de sacarlas y decir: vamos a irnos a otro lugar y van a aprender a pescar, a hacer muchas otras cosas que no tengan que ver con sentarse y decir dónde está África en un mapa".