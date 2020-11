'Ahogada' en deudas: Sin empleo en Televisa, conductora exhibe a su ex en 'VLA' por deberle dinero

Ciudad de México.- Luego de 18 años en Televisa y tras perder su contrato de exclusividad en 2016, la conductora y actriz Sugey Ábrego confesó en Venga la Alegría que está pasándola mal económicamente ya que su exesposo le dejó una enorme deuda.

La veracruzana de 41 años, quien debutó en la empresa de San Ángel en 2002, reveló que su ex desde hace un año no le paga lo que le debe y ella ha tenido que irse a juicio con alguien "mentiroso, estafador y vividor", quien ni siquiera se ha presentado a las audiencias.

Sugey, quien ha hecho teatro y conducido programas de televisión como Muévete y Se Vale, anunció su divorcio en 2018 y desde entonces aseguró que quien fuera su pareja por años la dejó con grandes deudas. Después de esto pasó por una fuerte depresión pero que afortunadamente salió adelante.

Al separarse, quedaron varias deudas sin finiquitar por haber apoyado a su exmarido cuando aún estaban casados.

Se han incumplido los pagos, no de una pensión, de un préstamo que hice en mi nombre al banco para en ese entonces ayudar a negocios de mi exmarido. Me dicen que de esos pagos diferidos yo tengo que pagar 100 mil pesos más de intereses".

Con pruebas, Sugey ha demostrado que son falsos los argumentos que ha presentado su ex para no pagarle.

Al no presentarse a la audiencia, contó que el juez dictó una sentencia:

No se presenta pero con esta evidencia tan contundente de falta de buena voluntad, el juez dictó una sentencia por un incumplimiento de una persona cobarde. No me quiero imaginar si hubiéramos tenido hijos, hubiera sido terrible (...) No me voy a dejar, así pasen 7 u 8 o años, le cobraré el último peso porque lo pago cada día que salgo a trabajar".

Finalmente, la conductora lamentó haber confiado en él y dio un consejo a otras mujeres: "Es necesario antes de casarse hablar de dinero. Yo no lo hice, confié y me estafaron".

En entrevista con Sale el Sol de Imagen TV, Ábrego reveló que no se encuentra muy bien económicamente, por lo que varios de sus amigos del medio artístico le han ayudado a sobrellevar esta situación.

A mí me han prestado amigos, primeros actores; de repente no alcanzo a fin de mes, entonces a veces no tengo para pagarle a la chica que me ayuda, pero también sé que ella con eso ayuda a sus papás, entonces yo también me siento obligada, yo ahorita no estoy ayudando a mis papás por lo mismo", concluyó.