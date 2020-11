Arath de la Torre habría sido contagiado de Covid-19 por parte de Andrea Escalona

Ciudad de México.- Mediante la transmisión del programa de radio, La tetera, los locutores Daniel Bisogno, Diana Motta y Sebastián de Villafranca, comentaron sobre la última presentación del Cuarentenorio Cómico, en la cual estuvieron ausentes Arath de la Torre y Andrea Escalona, esta última fue quien dio positivo a Covid-19.

Tras lo mencionado uno de los presentadores dudó de la ausencia de Arath, al asegurar que podría haberse contagiado de coronavirus, sin dar más detalles.

Ayer (el domingo) fui a la obra y no me canso de decir que está buenísima, además de que me gustó mucho, ahora no estuvo Arath ni Andreita Escalona, pero estuvo Pepe Magaña en el lugar de Arath y a él se lo traían de bajada con lo del ojo que tiene, hizo una gran presentación", dijo.