¿Boda en Televisa? Conductor de 'Hoy' deja helados a todos al 'declararse' de rodillas en vivo

Ciudad de México.- Paul Stanley, cómico conductor de Hoy, en plena transmisión en vivo dejo helados a todos al arrodillarse y 'declararle' esto a Galilea Montijo, haciendo reír a la conductora y Andrea Legarreta, expresando que estaba con Julián Gil en el tipo de bromas que hacía en el matutino de Televisa.

Ponganme música romántica que tengo que hacer un anuncio", dijo Paul. "¿Te vas a casar?", replicó Legarreta. "No des ideas, no ves como me tienen", concluyó entre risas antes de pasar a la entrevista de Julián Gil.

Tras la nota, Montijo reafirmó su opinión que esa clase de bromas eran muy pesadas aunque ella lo aceptara, señalando que como madre si a su hija le hacen eso le da un zape, a lo que Legarreta la apoyó diciendo que sí era para patearlo y tirarlo del barranco.

Ante esto Paul decidió tomar las cosas con su usual sentido del humor y recreó la escena pero la manera en la que el lo habría hecho en ese momento, pues en vez de el tema de la rodilla diría que se tenía que acomodar el pantalón, juego que le siguió Galilea.

¿Sabes cómo le hubiera hecho yo? Mira, ponte, tengo que decirte algo", dijo Paul arrodillándose. "Ay no, no lo hagas, no wey, ósea no es sí", dijo Galilea emocionada. "Es que me tengo que doblar aquí el dobladillo del pantalón", se levantó Stanley. "Sentí feo, pensé que me iba a declarar su amor", concluyó Montijo demostrando que esas bromas no se hacen.