Brandon Peniche cuenta cómo tomó los señalamientos al ser confundido con Eleazar Gómez

Ciudad de México.- Luego de que originara la polémica por la que atraviesa el actor, Eleazar Gómez, por agredir físicamente a su novia, la modelo peruana, Stephanie Valenzuela, muchos internautas arremetieron contra el artista en redes sociales por sus actos.

Sin embargo, esto dio pie a que muchos cometieran diversas equivocaciones, pues diversos usuarios tundieron por error al conductor de Venga la Alegría, Brandon Peniche, al ver que los dos tienen bastantes similitudes físicas.

En su entrevista telefónica con el programa de espectáculos, De Primera Mano, el famoso comentó sobre la situación de su amigo y como fue que tomó esta equivocación del público.

Y si, obviamente no falto la gente que me empezó a tirar en redes sociales, o le escribían de no te dejes, mira más allá de que me molestara, pues nada más lean el nombre ¿no?", dijo Brandon.