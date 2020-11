¿Celos? Exhiben furia de integrante de 'Hoy' con la llega de Fey: "No me parece"

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Hoy uno de los integrantes del matutino de Televisa se ha mostrado muy molesto con la llegada de la querida cantante del pop, Fey, la mañana de este miércoles 11 de noviembre, ¿a caso sintió celos?

Durante la dinámica, 'Canta la Palabra', Paul Stanley se mostró molesto por la presencia de Fey como jurado, ya que le dio el punto a Galilea Montijo durante su enfrentamiento, asegurándole que no le pareció, algo que la cantante ignoró y se dedicó a bromear con las conductoras.

Hay más puede del lado de Galilea que del tuyo", dijo Fey muy firme. "Ay, pues eres una Feya... No me parece, esto no me parece", dijo Paul visiblemente molesto desde su lugar.