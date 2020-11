Dacia Arcaráz habla de la nueva terapia que ha tomado su hijo para el autismo

Ciudad de México.- La actriz Dacia Arcaráz, mediante su programa el cual transmite a través de Facebook live, habló de la nueva terapia que ha tomado su hijo para su lucha contra el autismo que padece.

Fue al portal de espectáculos TV Notas, a quien le dio todos los detalles de cómo ha atendido al menor para que salga adelante ante este trastorno que le ha sido difícil para el confinamiento.

Mi marido y yo no nos cansamos de buscar, una fue en Cuba cuando tenia casi 4 años y miles que hemos intentado. También estamos con una Dra. Katia Dolle, es una científica española que da conferencias por computadora y te da un tratamiento especial para niños con autismo. Nuestra búsqueda es para que Gonzalo sea un niño más independiente, que sea un adulto autosuficiente porque no sabes la angustia que me da pensar, qué va a ser de él cuando nosotros no estemos”, agregó.