Elizabeth Álvarez narra su felicidad al estrenar su canal de cocina en YouTube

Ciudad de México.- La actriz Elizabeth Álvarez, mediante una entrevista con el portal de espectáculos TV Notas, informó que se encuentra muy contenta por la apertura de su canal de YouTube Cocinando y Celebrando.

En su primer video, este contó con gran aceptación del público, el cual se ha mostrado sorprendido al desconocer de sus grandes dotes culinarios, mismos que jamás había presumido.

Con respecto al apoyo de Jorge Salinas, ante su nuevo proyecto, ella afirmó que siempre la anima, al mencionar que es la mejor cocinera del mundo, y considerarse como su fan número uno.

Me anima diciéndome que soy la mejor cocinera del mundo, que todo lo que hago me queda espectacular, me ha dicho que debería poner un restaurante; es muy generoso conmigo, me dice: ‘Te veías hermosa’, ‘lo estás haciendo muy bien’, ‘me siento muy orgulloso de ti’. Además, mis hijos cocinan conmigo, se hacen sus huevitos, pican su fruta, ya es una onda familiar”, mencionó.