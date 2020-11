Integrante de 'MasterChef' sorprende a televidentes al presumir un cambio de imagen

Ciudad de México.- El chef Herrera, quien hace unos días regresó a las grabaciones del programa MasterChef México, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, presumió su nueva sonrisa, al informar que se hizo algunos arreglos en sus dientes.

Y es que se sometió a un proceso para arreglar algunos problemas con su dentadura tras el bruxismo que ha padecido desde años, mismo que por fin pudo tratarse.

Sí, y mi dentadura fue todo un suplicio; de por sí era un proceso largo y complicado, pero con todo esto de la pandemia se alargó más. Me traté en la CDMX y cuando cerraron todo, no podía ni viajar para mi revisión; pero mírame, finalmente quedó y se ve muy bien. Me lo hizo el mejor especialista de México”, dijo.