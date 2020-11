La cantante Billie Eilish impacta a sus fanáticos con un importante anuncio en redes

Estados Unidos.- Desde que alcanzó la fama mundial en 2019 tras publicar su primer álbum de estudio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la joven cantante estadounidense Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas favoritas de su género.

Y esto quedó comprobado tras impactar con la noticia en sus redes de que su siguiente sencillo Therefore I Am será lanzado este jueves.

Podría interesarte: Golpe a TV Azteca: Tras 24 años en 'Hechos', Javier Alatorre llega a Televisa para hacer esto

Billie Eilish - “Therefore I Am”

The new single

Out Thursday 11/12 at 10am PT pic.twitter.com/AePdW108Hh — billie eilish (@billieeilish) November 9, 2020

Tras el anuncio de este nuevo tema, algunos señalan que probablemente tenga algún tipo de inspiración filosófica por el titulo de la canción y por la portada que se muestra en este.

El primer álbum de Billie la consagró como cantautora pues gracias a el se convirtió en ganadora de el Grammy a álbum del Año y a mejor álbum vocal de pop en la ceremonia de 2020.

Fuentes: Marca y Twitter @billieeilish