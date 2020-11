Maquillista de Ninel Conde da detalles de la polémica boda con Larry Ramos

Ciudad de México.- A pesar de tener todo en contra, la cantante y actriz, Ninel Conde, logró casarse con su novio, Larry Ramos, en un evento que generó gran polémica.

Aunque la realización del enlace matrimonial ha sido un misterio para muchos, sin embargo, en su reciente encuentro con los medios, el maquillista, Vico Guadarrama, contó algunos detalles de la ceremonia y que es lo que se vería en la transmisión del evento.

Entre otras cosas, Vico comentó sobre el galán de Ninel, expresando que no lo vio nervioso en ningún momento, a pesar de que le adjudican algunos delitos por fraude.

El muy tranquilo, muy super tranquilo, me gusta, lo que vieron en las redes así está él todo el tiempo, yo no sé realmente que pase en su vida, no sabemos, pero el se ve un tipazo, lo conozco muy poco, coincidimos muy poco en los eventos, pero me cae super bien", afirmó.