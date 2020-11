"Me sentí usada": Fey cuenta habla de su fallido romance con su exmánager

Ciudad de México.- Fey, como pocas veces, decidió hablar abiertamente de su romance y relación laboral con Mauri Stern, conocido en el medio artístico por su carrera en el grupo Magneto.

Durante una charla con Yordi Rosado, la cantante confesó que luego de terminar esa relación sentimental, lo más difícil para ella fue darse cuenta que Mauri le daba más peso a su relación laboral que a la sentimental.

Posteriormente, al ser cuestionada sobre si sintió usada por el exMagneto, la intérprete de Azúcar Amargo reveló:

Claro, después de muchos años, porque para aceptar que te usaron… ¡uf!, te duele muchísimo. No sabes lo doloroso que es como mujer sentir que no te están queriendo presumir… lo corté por teléfono, me fui a vivir a Los Ángeles y clavadísima en lo de mi disco y mi carrera, no estaba pensando honestamente salir con nadie, estaba liberada un poco de mucha carga y también entiendo… (esto) fue como a los 28 años".

Por otra parte, Fey también tomó con humor la controversia que siempre ha generado su edad en los medios de comunicación.

Me río, me sigo riendo y me reía de que les importara tanto eso, sí yo me dedico a cantar y me dedico a llevar música, me preocupo si me dicen que me salió pésimo el show, y que no cantó, ahí me muero de la vergüenza… pero la edad, ¡por Dios!, era absolutamente absurdo", sentenció.