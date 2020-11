Serrath, exintegrante de 'Enamorándonos', da detalles de su nuevo programa de comedia

Ciudad de México.- La modelo mexicana Isis Serrath, mediante una entrevista para el programa de espectáculos TV Notas habló de su nuevo proyecto en el que compartirá cámaras con los payasos Lagrimita y Costel.

En dicha emisión de Me das ansias habrá entrevistas, juegos, sketches e invitados, mismo que serán recibidos por ella misma, quien se ha mostrado muy contenta por esta oportunidad.

En su relato menciona que fue su público quien la motivó a interesarte en los medios, luego de su gran éxito en Enamorándonos y su pequeña participación Survivor.

Mi publicó siempre me va a motivar a ser mejor, gracias a ellos existo, gracias a Dios, hoy sin mi público yo no sería posible y esto no sería posible, y siempre seguimos un patrón siempre queremos ser como alguien, mi publicó me dicen Serrath yo quiero usar tus cremas, tus shampoo, qué tratamientos usas me preguntan, y por eso decidí compartir lo que yo utilizo, pero con mi propia marca y que estén contentos con lo que yo me pongo porque sé que funciona y ahí nace la idea”, agregó.