Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, Tania Rincón hace esto embarazada y fans se le van encima

Ciudad de México.- La reconocida y aclamada conductora, Tania Rincón, una vez más logró apoderarse de la atención en las redes sociales pues en los últimos días ha mostrado que retomó el ejercicio para llevar un embarazo muy sano ahora que se encuentra a pocas semanas de conocer a Amelia.

Sin embargo, a varias seguidoras y usuarias no les agradó que la expresentadora de TV Azteca continúa haciendo sus rutinas diarias ahora que está próxima a cumplir siete meses de gestación.

Te podría interesar: "Estoy embarazada": Integrante de 'Hoy' hace inesperada revelación en vivo

Algunas internautas comenzaron a especular que Tania tendría una "obsesión" por no subir de peso pese a que está esperando un hijo, sin embargo, ella no se pudo quedar callada y les mandó un tajante mensaje a través de sus historias de Instagram.

No es aferrarte, es un estilo de vida. Si toda la vida el ejercicio me ha acompañado, no tengo porqué dejarlo de hacer porque estoy embarazada", escribió.