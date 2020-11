Televisa 'hunde' a 'VLA': Tras casi morir y quedar en silla de ruedas, nueva integrante llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- El programa Hoy recibió este martes a una nueva integrante con una impresionante historia de vida. Ella es Julieta Silva, quien se incorporó a la sección Ponte Fit del matutino de Televisa para hacer temblar a la competencia en TV Azteca, Venga la Alegría.

Julieta presentó al público una rutina para trabajar el abdomen sin necesidad de equipo, ya que con la pandemia las personas pasan mucho más tiempo en casa que antes y a veces les resulta muy complicado acudir a un gimnasio.

Lee también: Golpe a TV Azteca: Tras 24 años en 'Hechos', Javier Alatorre llega a Televisa para hacer esto

Hace seis años, Silva sufrió un grave accidente mientras esquiaba y doctores le dijeron que era muy probable que nunca volviera a caminar y quedara paralítica. Sin embargo, Julieta desafió los pronósticos médicos y meses después pudo levantarse de la silla de ruedas, pese a que incluso no sabían si sobreviviría.

Me rompí la columna esquiando y tuve dos operaciones. Los doctores no sabían si iba a vivir, mucho menos a caminar. Fue un proceso muy largo. Estuve en silla de ruedas, viví en Estados Unidos y después me regresé a Guadalajara", dijo en entrevista para 'Estilo DF'.