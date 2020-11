Tras llegar a Televisa y confirmar dolorosa separación, actriz de TV Azteca confiesa que está enferma

Ciudad de México.- La famosa actriz Cecilia Ponce dejó impactados a sus seguidores y admiradores de redes sociales pues hace algunas horas confirmó que está sufriendo una enfermedad, la cual le provoca perder energía a lo largo del día.

A través de sus historias de Instagram, la aclamada intérprete de TV Azteca explicó que acudió a realizarse la prueba de Covid-19 pues creía que se había contagiado y por ello se sentía cansada, sin embargo, dio negativo.

No tengo ese bicho, es como una gripa que me da todos los años pero me hace sentir muy agotada".

Ceci Ponce explicó que acudirá a realizarse nuevos estudios y exámenes para identificar qué está pasando con su cuerpo, pues hay que recordar que la artista mantiene una vida muy equilibrada y se ejercita a diario.

Me voy a hacer otros estudios y recurriré a la homeopatía. Tengo energía cuando me levanto y después pum. Ahorita me encuentro en la CDMX, me falta energía, pero sé que estaré muy bien", añadió.