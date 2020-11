TV Azteca, de fiesta: Brandon Peniche anuncia en 'VLA' la llegada de su segundo hijo

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 11 de noviembre el conductor Brandon Peniche realizó un enlace con el programa Venga la Alegría para compartir con el público la emoción que sentía porque estaba a punto de conocer a su segundo hijo.

A través de una videollamada desde un hospital de Estados Unidos, el hijo de don Arturo Peniche brindó todos los detalles por la llegada de esta nuevo bebé, fruto de su matrimonio con la también conductor, Kristal Cid.

Emocionado y desvelado, nos levantamos como a las tres de la mañana, ahorita Kris está en labor de parto, va ser parto natural, ya empezaron las contracciones y hay que esperar a que llegue el baby", comentó desde la habitación donde se encontraba su esposa.

Brandon compartió un conmovedor video en donde escucha el corazón de su hijo y también publicó una tierna instantánea en la que posa junto a la hija de Sharis Cid.

El actor no quiso revelar el nombre que tendrá su primer hijo varón y hasta el momento no ha confirmado el nacimiento del pequeño. Sus compañeros de programa como Anette Cuburu y Pato Borghetti no le pararon de enviar mensajes de cariño en este momento tan importante.

¡Nos enlazamos con nuestro querido @BrandonPeniche quién está a nada de recibir a su nuevo bebé! uD83DuDE4CuD83CuDF8AuD83DuDC76uD83DuDCFA #VLA >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/YLz2IzDmFu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 11, 2020

