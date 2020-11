Vanessa Acosta rompe el silencio y confiesa ya no sentir rencor hacia Héctor Soberón

Ciudad de México.- La actriz Vanessa Acosta, mediante una entrevista habló de su primer protagónico en una telenovela, al asegurar que fue uno de los retos más difíciles, pues de sorpresa le salió una operación.

En su relato menciona que le dio apendicitis, por lo que tuvo que ser intervenida de emergencia, por lo que al salir la televisora la tenía enfadada, al exigirle que regresara a las grabaciones.

Me dio apendicitis, tenía un dolor muy fuerte, terminé en operación de la apéndice y teníamos la grabación encima. Me acababan de operar y además no me hicieron laparoscopia, me hicieron una herida de este tamaño, fue complicada la cirugía y al día siguiente yo ya tenía a la empresa hablándome: ¿cuándo regresas?, te necesitamos. Y yo, estoy en el hospital, estoy recién operada. Pues te necesitamos", dijo.

Tras la insistencia, ella tomó la iniciativa de seguir, sin embargo poco después llegaron las complicaciones, de las cuales tuvo que tomar más reposo, pues se le infectó la herida, además de que se le abrió.

bueno me hospedaron en un hotel que está enfrente, porque yo vivía lejos, pasaron por mí en la mañana, me llevaban a grabar, entonces en silla de ruedas, porque yo con la herida, se me infectó, se me abrió, cámbiate otra vez, el polvo del foro, el otro personaje, fue un desastre”, indicó.

Ante estos hechos, fue el actor Héctor Soberón, quien le decía que era una floja, al afirmar que solo fingía, sin embargo a pesar de sus comentarios groseros ella no le guarda rencor.

Decía que me estaba haciendo, que ya no fuera floja que regresara a trabajar, que a un primo de él también lo habían operado y ya estaba trabajando al día siguiente, pero a mí no, tuvimos un poco de pleitecillo y no nos hablábamos, si tiene un carácter o tenía, hace mucho que no convivo con él, un carácter fuerte y explosivo pero tengo buenos recuerdos de él”, finalizó.

Fuente: TV Notas