¿Vuelve a TV Azteca? Tras traicionar a Chapoy con Televisa, Atala Sarmiento confiesa: "Duele mucho"

Ciudad de México.- La exconductora de Ventaneando, Atala Sarmiento, sorprendió con el emotivo texto que publicó este martes en su columna AnecdATArio para El Heraldo de México, la cual tituló 'Aprender a despedirse'.

Luego de renunciar al programa de espectáculos en medio de una pelea con Pati Chapoy y otros conductores, Atala se fue a Televisa. Sin embargo, el programa en el que estuvo, Intrusos, no tuvo el éxito esperado, por lo que Atala optó por dejar México e irse a vivir a España con su esposo.

Luego de ser vetada de TV Azteca por irse a la competencia tras 23 años allí, la conductora no había mostrado interés en volver a la televisión desde que se fue del país en 2019. Pese a esto, al parecer estaría sintiendo la nostalgia de las despedidas, pues contó que en una reunión, un músico platicó de sus intenciones de viajar al espacio.

Esto hizo pensar a Atala, asegurando que para ella significaría "dejar de sufrir por nimiedades" al verse rodeada de la "grandeza del universo" y tocó el tema de las despedidas, que a veces se sienten como "morir sin estar muerto".

"Sucede un poco lo mismo cuando dejas un colegio, un trabajo, o un país y empiezas de nuevo en otro. Te queda esa extraña sensación de que te están arrancando algo desde lo muy profundo y duele; duele mucho porque vas a extrañar a esas personas que eran parte de tu vida; pero lo más fuerte: te vas a extrañar a ti mismo en ese lugar con esas personas, porque sabes que no volverás a ser igual al de ese entonces", escribió.

La conductora continuó diciendo que las despedidas, aunque algunos piensen que pueden ser momentáneas, podrían ser definitivas:

Es como que te han arrebatado algo precioso y quieres guardar la esperanza de que algún día lo recuperarás, pero en el fondo sabes que no será así y que habrá personas, que aún vivas, no las volverás a ver y seguirán existiendo esos sitios en los que no estarás nunca más".