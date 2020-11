Werevertumorro es 'destrozado' en redes tras cometer un grave error en TikTok

Ciudad de México.- Hace más de una década, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro o Gaborever, se convirtió en uno de de los pioneros de Youtube en habla hispana por crear material de entretenimiento totalmente innovador para la época.

Sin embargo, el humor ha cambiado bastante desde sus inicios, y eso quedó demostrado recientemente, pues en un TikTok compartido hace algunos días por Montiel, resultó bastante indignante para muchos internautas, ya que hacía apología de la violación y llevó al influencer a ser duramente criticado en redes.

Una violación no es humor negro, no da risa. Es una falta de respeto y de empatía mofarse de algo tan serio, neta por respeto a las víctimas no lo hagan. #werever

Tras los fuerte comentarios, Gabriel aceptó su error y se disculpó públicamente por hacer el polémico video. Además, comentó que ya entendía el porque hacer un chiste sobre ese tema estaba mal.

Este video es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace algunos días. En ese momento no lo pensé... Me lo hicieron ver varias personas cercanas y no tan cercanas, explicándome todas las razones obvias por lo que no lo era y fue un error".