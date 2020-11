Abogado de Eleazar 'N' afirma que el actor estaría dispuesto a tomar terapia

Ciudad de México.- El abogado Froylan Díaz, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas señaló que Eleazar 'N', estaría dispuesto a tomar terapias para superar sus problemas de agresividad.

Y es que el histrión se encuentra en el Reclusorio Norte, en espera de una sentencia, pues un juez le dictó dos meses de prisión preventiva, en lo que se resuelve el caso.

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras 31 años en Televisa y pedir despensas para sobrevivir, actriz llega a 'VLA'

Ante esto, el licenciado menciona que le impondrán la fianza, la condena y un castigo conforme a la ley, según los resultados que arroje el dictamen del juez.

Lee también: Tras años desaparecida, actriz vuelve a TV Azteca y dice esto de su amorío con exalumno de 'La Academia'

Si él está en el Reclusorio es porque yo no he aceptado ningún tipo de reparación (del daño) ni dinero ni nada, delante del juez él me ofreció darme lo que yo quisiera, cosa a la que yo me negué. No le he otorgado el perdón y no se lo pienso dar tampoco”, finalizó.