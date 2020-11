Adiós Televisa: Tras 13 años al aire, Galilea Montijo confirma que deja 'Hoy' por grave razón

Ciudad de México.- Luego de 13 años al frente del programa Hoy, la conductora Galilea Montijo abandona el matutino de Televisa por una dura razón. La presentadora tapatía anunció que dio positivo a Covid-19, luego de presentarse en el foro esta semana.

Galilea, quien fue puesta en aislamiento y se había realizado una prueba la semana pasada luego del contagio de 'Albertano' tras visitar el foro de Hoy, anunció que dio positivo al virus y se ausentará unos días del programa.

Lee también: Adiós 'Hoy': Tras 31 años en Televisa y pedir despensas para sobrevivir, actriz llega a 'VLA'

A través de sus historias de Instagram, la conductora escribió que se encuentra bien y resguardada junto a su familia, por lo que se cree que sería asintomática, aunque no dio más detalles.

Sin embargo, después de que 'Gali' contara al público su contagio, muchos se preguntaron qué pasará con el resto del elenco pues apenas este miércoles estuvo al aire junto a Andrea Legarreta, Pedro Prieto y Paul Stanley. Aunque Legarreta ya lo tuvo y se recuperó, podría resultar positiva de nueva cuenta.

Hace unos días, Galilea también convivió con Martha Figueroa y artistas invitados como 'El Coque' Muñiz, Marlene Favela, Fey y actores y actrices de Imperio de Mentiras y Quererlo Todo.

Podría interesarte: Tras años desaparecida, actriz vuelve a TV Azteca y dice esto de su amorío con exalumno de 'La Academia' Instagram @galileamontijo Instagram @galileamontijo

Andrea Escalona y Andrea Rodríguez, quien se quedó al mando tras el deceso de Magda, también dieron positivas y se encuentran en su casa de campo recuperándose. De igual forma 'El Capi' Albores, quien está a cargo de la sección del clima y Lambda García.

Por otra parte, la periodista Angélica Palacios, en su canal Multimedia 7, declaró lo siguiente poco después del anuncio de Galilea: "A esta hora los ejecutivos están visualizando qué pasará con el programa. Está en riesgo latente todo el personal. Hay muchos colaboradores a la que ahorita les dieron la información que se deben volver a hacer la prueba (...) El programa es un foco de infección, aunque también pudo haber sido por el velorio de Magda".

Me dijeron que hay gente detrás de cámaras que están contagiados también. Yo me entero, no diré qué actores porque ellos saben a quiénes, les han llamado de manera emergente para sustituir a Escalona o Galilea y ningún famoso quiere ir a 'Hoy' porque está en riesgo su salud", sostuvo Palacios.