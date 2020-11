Adiós TV Azteca: Tras formar parte de 'La Voz', Mau y Ricky Montaner llegan a 'Hoy'

Ciudad de México.- Mau y Ricky Montaner, los famosos hijos de Ricardo Montaner, han llegado al programa Hoy poco más de un año después de haber participado en la final de La Voz de TV Azteca en el año 2019, lo que ha causado un gran furor en Televisa.

La mañana de este jueves 12 de noviembre el programa Hoy ha confirmado que tendrán como invitados especiales a los interpretes de La Grosera, con una foto en la que salen ambos muy serios en un fondo morado.

Ante esto los millones de seguidores en Instagram del matutino de Televisa han quedado maravillados y así lo expresaron en varios comentario, aunque no faltaron algunos mensajes negativos en el que dicen que no los conocen y que de seguro no estarán ahí y así no les parece.

Los mejores", "Los amo estoy esperando a que salgan al aire ", "Me encantan, son lo máximo, saludos desde El Salvador", "¡Omg! #MauYRickyEnHoy ¡fenomenal! ¡Saludos desde guanajuato!", "Seguro va a ser online, qué asco", fueron algunos de los comentarios.

Fuente: Instagram @programahoy