"Chin... tu ma...": Conductora explota en Televisa tras confesiones de Paola Rojas y Natalia Téllez

Ciudad de México.- Nuevamente las conductoras del programa Netas Divinas logró sorprender a los televidentes al hacer algunas confesiones que las mismas compañeras hablaron de las anécdotas.

Paola Rojas, Daniela Magún, Natalia Téllez y Consuelo Duval hablaron de algunas experiencias de hablar sin ningún filtro o si hay algo que no debe de hablarse aunque sea la pareja y del lenguaje corporal al momento de la comunicación.

Paola mencionó que en México se acostumbra hablar de manera diminutiva y tierna para pedir las cosas, como disfrazadas para no decir las cosas correctamente. Consuelo dijo que eso a ella le molesta que le gusta que la gente sea directa y no anden con ese tipo de cosas: "Prefiero que me digan, chin.. tu ma...".

Paola dijo que es bueno hablar directo pero no debe confundirse con ser grosero, mencionó que es bueno ser honesto pero sin lastimar a nadie. Natalia por su parte dijo que ella aprecia más a las personas que dicen las cosas como son, porque son auténticas.

Fuente: Unicable