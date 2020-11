Drama en 'VLA': Afirman que Cynthia Rodríguez es "mala copa" y así reacciona

Ciudad de México.- A lo largo de la emisión de este jueves 12 de noviembre en Venga la Alegría, las confesiones estuvieron a la orden del día entre los conductores en la sección Las preguntas para fregar al de enfrente.

Durante dicho segmento del matutino de TV Azteca, Patricio Borghetti, Horacio Villalobos y Sergio Sepúlveda debían responder a quién de sus compañeras no invitarían a una fiesta que estuviesen organizando.

En su intervención, Sergio eligió a Cynthia Rodríguez y es que aseguró que ella pierde el control con el consumo de vino tinto, un licor que acostumbra a servir a sus invitados como parte de alguna celebración.

Por su parte, la novia de Carlos Rivera le dio la razón a su colega y explicó que, en ocasiones, suele comportarse de una manera diferente, incluso, Kristal Silva la denominó como una persona "mala copa".

Me convierto en todo lo que no se imagina, más bien se me abre el corazón, el cofre de todo lo que he guardado y tal vez les diré cosas que nunca les he dicho", argumentó Cynthia.