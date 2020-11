"El que se lleva se aguanta": Rey Grupero arremete contra 'Fabiruchis' y le manda fuerte mensaje

Ciudad de México.- Anteriormente, el famoso infliencer, Rey Grupero, arremetió duro contra un reportero de la periodista Maxine Woodside, pues este lo había señalado como culpable de un acto contra una joven reportera a quien hace unos años le levantaron la falda en la calle.

La celebridad de Internet, junto a su novia, la actriz, Cynthia Klitbo, argumentó que aquel caso fue una equivocación y que fue erróneamente acusado, por lo que pidió una disculpa publica al reportero por la difamación.

En su reciente encuentro con los medios, Rey Grupero volvió a tocar el tema, luego de enterarse el periodista de espectáculos, Fabián Lavalle, también conocido como 'Fabiruchis', también lo señaló por el caso de la joven.

Dijo Fabián Lavalle: 'No que las bromas son montadas, pero la de la reportera no es montada, la de la reportera es verdad', o sea ¿me estás crucificando Fabián Lavalle? Te voy a dar un pastelazo y te vas a aguantar o si no te voy a demandar por difamación", dijo Rey Grupero.