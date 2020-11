Entre llanto, Tefi Valenzuela revela en 'VLA' que teme que Eleazar quede libre: "Estoy en peligro"

Ciudad de México.- Stephanie Valenzuela confesó sentir gran temor de que Eleazar 'N' obtenga su libertad luego de que se ha especulado que el artista podría salir de la cárcel tras haberla golpeado e intentado estrangular.

La peruana expresó en entrevista exclusiva para el programa Venga la Alegría el miedo que siente al pensar que su denuncia no detendrá los ataques del mexicano.

Al ser cuestionada sobre cuántos años de cárcel pide para el que fuera su prometido, Tefi contestó:

Yo no te puedo decir cuántos años o qué sentencia, pero sí siento que estoy en peligro si él queda fuera, por las amenazas, por las cosas que me dijo, entonces sí me sentiría más tranquila, si todavía no puede hacerme daño”.

De la misma manera, la modelo también reveló haber tenido contacto con Zoraida Gómez, hermana del actor, además de externar su preocupación por la madre del artista.

Sí, con Meli (mamá de Eleazar) me da muchísima pena porque sé que ella la pasado mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella porque al margen de que Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, o sea, a nuestra familia les rebota, yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien, y con Zori (su hermana) sí, Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo expliqué un poco de las cosas porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos son muy respetuosos, es más ella me dijo te quiero pedir disculpas, le dije no tienes nada de qué

pedirme disculpas porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá”, contó.