Ester Expósito confiesa que el confinamiento ha afectado su estado emocional

Ciudad de México.- La actriz Ester Expósito, mediante una entrevista reveló que no la ha pasado nada bien durante el confinamiento, debido a las estrictas reglas impuestas por el Gobierno España.

Y es que estas medidas han causado en las personas estrés, depresión y ansiedad, siendo este último el que tiene ella desde hace varios años, por lo que ahora se ha agravado.

Fue horrible. Yo convivo con la ansiedad desde antes de la fama. Siempre estoy que me va a mil la cabeza. Me vine muy abajo, tenía ansiedad a diario, no sabía dónde meterme. Yo necesito mucha actividad, amo trabajar y lo echaba de menos”, aseguró.

Su estado de ánimo cada vez se ha ido más para abajo, a tal grado que la depresión la ha atacado fuertemente, a pesar de tener una de las carreras más exitosas.

Por último añadió que su única salida ha sido Instagram, donde de manera diaria comparte diversas instantáneas, la cuales han roto récords en 'likes' y comentarios, algo que ella no entiende porque.

Es que no tengo ni idea. Mi Instagram no está cuidado estéticamente. Tampoco es que yo no suba fotos feas. Me planteo si me gusta tanto la foto como para subirla (…), pero luego al final no le doy más vueltas porque no me van a conocer a través de mi Instagram. Soy mucho más de lo que muestro ahí, lo mejor de mí la gente no lo ve y lo peor tampoco”, puntualizó.