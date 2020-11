¿Habrá boda? Tania Ruiz presume estar más enamora que nunca de Enrique Peña Nieto

Ciudad de México.- A través de sus historias de Instagram, la famosa modelo, Tania Ruiz, se mostró sumamente enamorada de su actual novio, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

En dicho contenido, Tania mostró un par de imágenes donde se apreciaron un par de manos entrelazadas y con un mensaje que decía:

Que dure siempre por amor y no por costumbre", "forever & ever my love (por siempre y para siempre mi amor)", "uno para el otro y los dos para Dios", "tus manos y las mías… siempre de tu mano" y "amándote hoy si Dios quiere, siempre".