¡Irreconocible! Pepillo Origel exhibe cómo lucía Michelle Salas hace unos años

Ciudad de México.- Como ya es costumbre en sus redes sociales, Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, sorprendió a sus seguidores con una fotografía inédita de un encuentro que tuvo con Michelle Salas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el periodista de espectáculos compartió esta imagen con la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, además de que destacó el parecido que existe entre ella y 'El Sol de México'.

#TBT no me digan que no era igualita a @lmxlm", escribió el presentador.