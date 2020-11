Laura G rompe en llanto en 'VLA' y Sergio Sepúlveda la humilla en vivo: "Cállate ridícula"

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 12 de noviembre se vivió un momento incómodo en Venga la Alegría debido a que la conductora Laura G rompió en llanto en pleno programa en vivo y su compañero Sergio Sepúlveda le pidió que se callara.

Todo ocurrió luego de que el conductor Brandon Peniche hiciera un enlace por videollamada para confirmar el nacimiento de su primer hijo varón, lo cual conmovió a Laura y la hizo llorar frente a las cámaras del matutino.

También lee: Tras años desaparecida, actriz vuelve a TV Azteca y dice esto de su amorío con exalumno de 'La Academia'

Me tiene llorando, me transmitió todo su sentir, toda su emoción", dijo Laura.

Ay no no no, tú lloras por el bebé, porque te peinaron, ya lloras por todo", comentó 'Serge' y la comparó con Flor Rubio.