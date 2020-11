¡No solo de Lorenzo! Chiquis también se 'divorcia' del apellido Rivera y esta es la razón

Ciudad de México.- Chiquis Rivera para finalizar el año ha dado otra revelación que dejó boquiabiertos a sus fans, pues además de su separación de Lorenzo Méndez y su sonado romance con Mr. Tempo, ha confesado que también se 'divorcia' de su apellido familiar y esta es la razón que dio.

La cantante en una reciente entrevista señaló que ha decidido quitarse el apellido Rivera, ya que no quiere ser conocida por este, sino como Chiquis por méritos propios, con su talento, su carrera y no la de su madre, Jenni Rivera, ni los escándalos alrededor de este.

Te podría interesar: Adiós 'Hoy': Tras 31 años en Televisa y pedir despensas para sobrevivir, actriz llega a 'VLA'

Quiero que la gente me conozca por Chiquis, no nada más por mi apellido, no nada más por lo que han escuchado”, dijo en una reciente entrevista a una famosa revista internacional.