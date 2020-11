¿Paola Rojas? Tras divorcios e infidelidad, conductora de Televisa exhibe sin piedad a su ex

Ciudad de México.- Durante un episodio del programa de Televisa Netas Divinas, las conductoras Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún se sinceraron sobre temas de pareja bastante importantes.

Las 'netas' discutieron sobre cómo hablar de la posibilidad de tener hijos y sobre el tema del dinero con la pareja, tema en el que una de ellas confesó haber tenido complicaciones por algo que hacía por su ex.

¿Paola Rojas habló de Zague? No. Fue la actriz y conductora Consuelo Duval, quien se ha divorciado en tres ocasiones y ha sufrido desde infidelidades hasta humillaciones de sus ex, quien confesó que como ella ganaba más que uno de sus exmaridos, ella hacía lo siguiente:

Yo le pasaba el dinero por abajo de la mesa a mi ex para que él pagara".

Al ser cuestionada sobre por qué lo hacía, dijo: "Por pend... En mi mente, tengo un 'issue' con el dinero mal entendido. Hay muchas cosas que el dinero no compra y hay mucha gente que se detiene en la vida porque no tiene dinero y me daba cosa que él se sintiera menos porque era común que yo ganara un poco más".

Daniela Magún, por su parte, comentó que no tiene nada de malo equitativa económicamente hablando pero que lo que está mal es que "sea un tabú".

Al final las relaciones terminan acabando por mala comunicación", dijo.

Fuente: Canal de YouTube de Unicable