Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, revela que dio positivo a coronavirus

Ciudad de México.- La joven actriz y youtuber, Sofía Castro, a estado un tanto alejada de redes sociales en las últimas semanas, por lo que sus fans se dieron a ala tarea de preguntarle qué es lo que ocurría.

Ante los cuestionamientos, la hija de Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro publicó una serie de videos en sus historias de Instagram donde acepta que ha estado bastante ausente de sus plataformas digitales.

Sin embargo, también hizo la sorprendente revelación que fue porque dio positivo a Covid-19 la semana pasada. Por lo que ha estado todos estos días en cama aquejada por síntomas muy fuertes.

Lee también: Adiós 'Hoy': Tras 31 años en Televisa y pedir despensas para sobrevivir, actriz llega a 'VLA'

Aunque actualmente se siente mucho mejor, puntualizó que en su momento sufrió de mucho dolor de cabeza, calentura, náuseas, pérdida de apetito, olfato y gusto, además de dificultad para respirar.

Gracias a Dios no tuve la necesidad de ir a ningún hospital, me quedé en casa. Gracias a Dios estoy de la mano de un doctor que me dijo que son 15 días de cuarentena.”