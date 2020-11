Stan Lee: A dos años de su muerte, sus fanáticos lo recuerdan con sus mejores cameos

Ciudad de México.- Además de los superhéroes, una figura icónica de la empresa estadounidense Marvel Comics fue su 'CEO' y escritor Stan Lee, quién falleció a los 95 años de un infarto.

Durante su vida, Stan creó personajes relevantes de la compañía como los '4 Fantásticos', 'IronMan', 'Spiderman', entre otros. Así mismo, participó como productor de algunas películas y también, convirtió en su marca personal el tener pequeños cameos como los siguientes en algunas de las cintas de sus personajes.

Fantastic Four

En esta película de 2005, Lee aparece interpretando a un señor de correos que entrega cartas al personaje de Ioan Gruffudd, el cual era el científico 'Reed Richards', mejor conocido como 'Sr. Fantástico'.

Spider-Man 3

En la última cinta de la trilogía del 'Spiderman' del año 2007 y protagonizada por Tobey Maguire, el escritor se acerca interpretando a un ciudadano que da un pequeño consejo a 'Peter Parker'.

IronMan

La aparición de Stan Lee dentro de la primer película del Universo cinematográfico de Marvel en el año 2008, se caracterizó por ser una parodia de Hugh Hefner quien es saludado por el excéntrico 'Tony Stark', el cual fue interpretado por Robert Downey Junior.

X-Men: Apocalypse

En esta película de 2017, Stan apareció como un ciudadano asustado al lado de su esposa Joan Boocock Lee, quien falleció ese mismo año.

Avengers: End Game

El largometraje de 2019 no solo fue el cierre de algunos personajes de la franquicia, si no también el último cameo del artista. Quien lamentablemente no pudo verla, pues falleció meses antes de su estreno. Aquí participó como un conductor con un estilo hippie que grita a unos soldados.

Fuentes: IGN Latam